Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому Фіала написав, що на Чехію напали

Як повідомила речниця чеського уряду Люція Мічут Єсаткова, акаунт чеського прем'єра в соцмережі Х зламали. Тож у фейковому дописі говорилося, що росіяни атакували чеські підрозділи поблизу кордону з Калінінградською областю.

Також прем'єр "написав", що Чехія терміново зв'язалася з НАТО. Альянс негайно розгорне війська, адже це серйозна ескалація.

"Безпека Чехії і Балтії буде захищена", – такі слова залишили хакери.

Допис проілюстровано фотографією знищеної техніки.

Фейковий допис Фіали про напад Росії / Скриншот із соцмереж

"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", – прокоментувала речниця.

Зараз на сторінці Фіали в Х немає ні цього допису, ні допису про реакцію на мита США. Останній теж був підробним і містив текст чеською та англійською. В повідомленні було сказано, що Прага готує санкції проти США у відповідь на мита Трампа.

Де розташований Калінінград

Калінінград (німецька назва Кенігсберг, польська – Кролевець) був пруським містом, яке після Другої світової передали СРСР. Радянський Союз фактично анексував історичне німецьке місто, де похований Іммануїл Кант.

Зараз це юридично територія Росії – і можливий плацдарм для нападу на країни НАТО.

Показуємо Калінінград на карті

У 2023 році Deep State нанесли його на карту як територію, окуповану Росією.