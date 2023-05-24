Красным на карте обозначили Курильские острова, которые Россия считает своими, хотя все понимают, что это территория Японии

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Следует отметить, что в 2023 году премьер-министр Фумио Кисида высказался за возвращение четырех удерживаемых Россией островов.



Оккупированные Курилы / Карта DeepState

Оккупированные части России

Кроме того, оккупированной территорией отметили Калининградскую область. 78 лет назад этот регион вошел в состав территорий СССР. Это бывшая часть исторической области Восточной Пруссии с городом Кенигсберг. Регион вдали от основной части России. Само расположение Калининграда отражает захватнические аппетиты России.



Калининград и Карелия / Карта DeepState

Абхазия и Южная Осетия, что тоже "покраснели" на карте – это оккупированные Россией территории Грузии. Москва захватила их во время войны в 2008 году. Хотя регионы и объявили себя независимыми, они остаются полностью подконтрольными и зависимыми от России. Так называемую "независимость" этих республик признают только четыре государства-члена ООН. Фактически это аналог псевдореспублика на Донбассе.

Абхазия и Южная Осетия / Карта DeepState

Также на карте указали Карелию – провинцию Финляндии, часть которой после поражения в Зимней войне 1939–40 годов (Советско-финской войне) Финляндия передала СССР. Оккупированными территориями также являются частицы Латвии и Эстонии, которые Советский Союз унес в 1939 году по результатам пакта Молтова-Риббентроппа.