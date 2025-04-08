Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение командования. Американские военные выводят часть техники и персонала из аэропорта Ясенка вблизи Жешува, который играет критическую роль в поставках помощи для ВСУ.

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Пентагон изменил план действий по хабу помощи Украине

Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке заявило, что передислокация из Ясенки является частью давно запланированной оптимизации операций. В Пентагоне уверяют: решение согласовано с Польшей и союзниками по НАТО, и хаб и в дальнейшем будет работать в поддержку Украины.

Несмотря на изменения, американские военные не оставляют Ясенку полностью – базу, которую используют с начала полномасштабной войны. Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил, что речь не идет о полном выводе войск США, а о ротации и перераспределении ресурсов.

После саммита в Вашингтоне часть координации помощи Украине перешла к НАТО. Чтобы уменьшить нагрузку на Штаты, в Ясенки перебросили зенитные системы Германия и Норвегия.