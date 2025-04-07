Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Норвегии.

Интересно Европа строит оборонный щит: в новый фонд хотят привлечь Украину

Что известно о новой помощи от Норвегии

Норвегия предоставляет 4 миллиарда крон – примерно 332 миллионов евро – на чешскую инициативу по покупке артиллерийских снарядов для Украины по всему миру. Также страна выделяла средства на эту программу и в 2024 году.

Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре отметил, что это одна из ключевых потребностей для украинской армии, поэтому Норвегия делает свой вклад.

Еще 1 млрд крон предоставляют для Европейского фонда мира, через который ЕС также финансирует военную помощь для Украины – взнос будет использован также на артиллерийские боеприпасы.

Европа должна брать на себя большую ответственность за поддержку Украины в ее борьбе за свободу. Наши взносы в Европейский фонд мира и наша совместная поддержка чешской инициативы подчеркивают, что Европа поддерживает Украину,

– отметил норвежский премьер.

Стоит отметить, что Норвегия уже участвовала в инициативах по обеспечению Украины боеприпасами. В частности, она закупала снаряды у собственных производителей, передавала их со своих складов и предоставляла технологии, чтобы обеспечить производство снарядов на территории Украины по лицензии.