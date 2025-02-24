Норвегия предоставит новую помощь Украине

Теперь Йонас Гар Стрёре сообщил о ней официально, пишет 24 канал со ссылкой на слова политика на пленарном заседании форума "Поддержи Украину".

Мы выделим миллиард евро на гуманитарную поддержку и поддержку гражданских,

– заявил норвежский премьер-министр.

Он добавил, что услышал запрос президента Украины Владимира Зеленского по поддержке в сфере энергетики. Поэтому, по словам Йонаса Гар Стьоре, "будет выделен пакет на 300 миллионов евро поддержки энергетики".

Так гражданская помощь в объеме 12,5 миллиардов норвежских крон (это около 1 миллиарда евро) будет распределена следующим образом:

энергетическая безопасность и энергоснабжение, включая ядерную безопасность и закупку газа;

гуманитарная помощь;

оперативная поддержка и реабилитация;

развитие бизнеса и частного сектора;

гражданское общество.

В частности Стьоре отметил, что "ничего не может быть об Украине без Украины".

Но хочу прямолинейно высказаться: Европа не может просто поднять руку и сказать "вот здесь мы, дайте нам место за столом переговоров", потому что американский президент может сказать "а зачем вы нужны, что вы можете внести?" Вот это и есть часть того диалога, который уже длится 4-5 недель,

– объяснил глава норвежского правительства.

Заметьте! Согласно его словам, именно поэтому Европа и Украина должна получить это место с помощью политической, военной, экономической силы.