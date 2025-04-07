Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Цель – усилить оборону континента и подготовиться к возможному наступлению России.

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Украина среди лидеров обороны Европы

Европа переходит в наступление на поле оборонной политики. На фоне угроз со стороны России страны ЕС обсуждают создание нового совместного оборонного фонда – с гигантским бюджетом, централизованными закупками и стратегическим видением. Участниками проекта могут стать не только страны ЕС, но и Великобритания и Украина.

Европейский оборонный механизм (EDM) – это новый межправительственный фонд, который:

будет централизованно закупать вооружение;

владеть военной техникой;

выдавать кредиты на оборонные нужды;

привлекать страны за пределами ЕС.

В перечне потенциальных участников – Великобритания, Норвегия и Украина, которая уже стала щитом Европы в войне против России.

Зачем это нужно ЕС?

В Европе наконец признали: полагаться исключительно на США в вопросе безопасности - слишком рискованно. Поэтому блок планирует увеличить военные расходы на 800 миллиардов евро в ближайшие 4 года.

Однако тратить деньги без координации – бесполезно. Сейчас в 27 странах ЕС:

не менее 7 типов танков;

9 типов самоходных гаубиц;

и 7 типов боевых машин пехоты.

Такое многообразие - это дополнительные расходы, несовместимость техники и логистический беспорядок. EDM имеет целью все это исправить – создать единый европейский рынок вооружений с унифицированными стандартами.

Какую роль играет Украина?

Для Украины – это шанс стать не просто партнером, а полноценным игроком в европейской оборонной архитектуре. EDM планирует:

закупать продукцию только у компаний из стран-участниц;

предоставлять льготные кредиты для прифронтовых государств, таких как Украина, из трастового фонда;

поддерживать развитие оборонной промышленности в этих странах.

Соответственно, Украина сможет усилить свою армию, сохраняя финансовую стабильность, а также привлечь инвестиции в собственное производство оружия.