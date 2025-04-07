Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Мета – посилити оборону континенту й підготуватись до можливого наступу Росії.
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Україна серед лідерів оборони Європи
Європа переходить у наступ на полі оборонної політики. На тлі загроз з боку Росії країни ЄС обговорюють створення нового спільного оборонного фонду – з гігантським бюджетом, централізованими закупівлями і стратегічним баченням. Учасниками проєкту можуть стати не лише країни ЄС, а й Велика Британія та Україна.
Європейський оборонний механізм (EDM) – це новий міжурядовий фонд, який:
- буде централізовано закуповувати озброєння;
- володіти військовою технікою;
- видавати кредити на оборонні потреби;
- залучати країни за межами ЄС.
У переліку потенційних учасників – Велика Британія, Норвегія та Україна, яка вже стала щитом Європи у війні проти Росії.
Навіщо це потрібно ЄС?
У Європі нарешті визнали: покладатися виключно на США в питанні безпеки — надто ризиковано. Тому блок планує збільшити військові витрати на 800 мільярдів євро у найближчі 4 роки.
Однак витрачати гроші без координації – марно. Нині у 27 країнах ЄС:
- щонайменше 7 типів танків;
- 9 типів самохідних гаубиць;
- і 7 типів бойових машин піхоти.
Таке різноманіття — це додаткові витрати, несумісність техніки і логістичний безлад. EDM має на меті все це виправити – створити єдиний європейський ринок озброєнь із уніфікованими стандартами.
Яку роль відіграє Україна?
Для України – це шанс стати не просто партнером, а повноцінним гравцем у європейській оборонній архітектурі. EDM планує:
- закуповувати продукцію лише в компаній із країн-учасниць;
- надавати пільгові кредити для прифронтових держав, як-от Україна, з трастового фонду;
- підтримувати розвиток оборонної промисловості в цих країнах.
Відповідно, Україна зможе посилити свою армію, зберігаючи фінансову стабільність, а також залучити інвестиції у власне виробництво зброї.