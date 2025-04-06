Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NTV/dpa. За інформацією видання, маневри під назвою Red Storm Bravo розпочнуться 25 вересня і триватимуть три дні – військові операції будуть проводитися як вдень, так і вночі.

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НАТО зміцнює оборону Європи

Ці навчання мають на меті перевірити готовність союзницьких сил до швидкого перекидання на східні кордони Європи в разі потенційної війни з Росією. Зокрема, відпрацьовуватимуться питання логістики, медичного забезпечення та евакуації поранених.

Тренування охоплюватимуть різні аспекти: пересування військових через місто, організацію транспортних потоків, а також оперативне переміщення техніки та постачання.

Гамбург, розташований на півночі Німеччини, має стратегічно важливе значення для НАТО завдяки своєму розташуванню поблизу важливих морських шляхів і кордонів з країнами Скандинавії та Східної Європи.

Місто є домом для одного з найбільших портів Європи, що робить його важливим логістичним хабом для транспортування військових матеріалів через Балтійське море.

Завдяки своїй розвиненій інфраструктурі – порти, аеропорти та залізничні зв'язки – Гамбург є критичним вузлом для оперативної мобільності сил НАТО. У разі конфлікту місто може стати основним хабом для постачання техніки, озброєнь і інших ресурсів, що дозволить швидко зміцнити позиції альянсу на східному фронті.

Ці навчання є частиною стратегічного підходу НАТО до зміцнення своєї оборонної спроможності в умовах зростання загрози з боку Росії. Військові маневри у Гамбурзі стануть важливою перевіркою того, як швидко альянс може мобілізувати свої сили і забезпечити підтримку країнам, що знаходяться під потенційною загрозою.