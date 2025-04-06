Потужність армії України відзначають представники Європейського Союзу та НАТО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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ЗСУ можуть надалі стримувати росіян

У звіті Інституту йдеться, що українська армія, підкріплена європейськими гарантіями безпеки, ефективніше за будь-який іноземний контингент, зможе стримати можливу російську агресію та забезпечувати довгостроковий мир в Україні та Європі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте дав інтерв’ю українському виданню і заявив, що "першим рівнем" гарантій безпеки для України повинні бути українські війська, які, за словами Рютте, є "першою лінією оборони у стримуванні",

– пишуть в ISW.

Франція, Велика Британія та Італія наразі думають, які гарантії безпеки можна надати Україні після укладення мирної угоди. Зокрема в Європі припускають, що Франція та Велика Британія у співпраці із ЗСУ працюватимуть над визначенням "операцій заспокоєння" для стримування Росії. Європейські держави НАТО можуть стати ключовими у питаннях допомоги Україні, зокрема за допомогою інвестицій.

Інститут також зазначає, що вимоги Росії щодо "демілітаризації" України суперечать зусиллям президента США Дональда Трампа досягти тривалого миру в Україні. Адже Україна після завершення війни повинна мати таке ж сильне військо, як зараз.