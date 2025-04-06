Мощность армии Украины отмечают представители Европейского Союза и НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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ВСУ могут в дальнейшем сдерживать россиян

В отчете Института говорится, что украинская армия, подкрепленная европейскими гарантиями безопасности, эффективнее любого иностранного контингента, сможет сдержать возможную российскую агрессию и обеспечивать долгосрочный мир в Украине и Европе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал интервью украинскому изданию и заявил, что "первым уровнем" гарантий безопасности для Украины должны быть украинские войска, которые, по словам Рютте, являются "первой линией обороны в сдерживании",

– пишут в ISW.

Франция, Великобритания и Италия сейчас думают, какие гарантии безопасности можно предоставить Украине после заключения мирного соглашения. В частности, в Европе предполагают, что Франция и Великобритания в сотрудничестве с ВСУ будут работать над определением "операций успокоения" для сдерживания России. Европейские государства НАТО могут стать ключевыми в вопросах помощи Украине, в частности с помощью инвестиций.

Институт также отмечает, что требования России по "демилитаризации" Украины противоречат усилиям президента США Дональда Трампа достичь длительного мира в Украине. Ведь Украина после завершения войны должна иметь такое же сильное войско, как сейчас.