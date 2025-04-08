Техніка та люди вже покидають базу. Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа сказав 24 Каналу, що, можливо, це лише тимчасові дії, але вони підтверджують стиль політики Дональда Трампа.

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Чому базу переносять

"Це символічний знак, що адміністрація Дональда Трампа більше не хоче допомагати Україні. Це було ключове місце, з якого США розподіляли допомогу", – зауважив Пьотр Кульпа.

На тлі таких новин, з'явилася інформація, що США планують вивести зі Східної Європи до 10 тисяч своїх військових. Це половина контингенту, який розгорнув Джо Байден у 2022 році для зміцнення країн, що межують з Україною.

Політика Трампа і його рішення про збільшення тарифів свідчать про ескалацію. Це торгова війна, яка напряму пов'язана з безпекою. Ми про це забули,

– наголосив Пьотр Кульпа.

Зараз адміністрація Трампа згортає гарантії безпеки, які існували у світі ще з 1980-их років. Це може призвести до кінетичного військового конфлікту США з Китаєм. Це буде або напряму, або через проксі.

Якщо все-таки почнеться конфлікт на Близькому Сході, то Сполучені Штати потребуватимуть армій, які є в Європі. Мовиться про 80 тисяч бійців. Тоді Владімір Путін зможе робити з Європою все, що йому захочеться,

– сказав Пьотр Кульпа.

На заваді цьому сьогодні стоїть українська армія та рішення Європи. Якщо вона просто підкориться Америці, то це лише посилить конфронтаційну політику Трампа.

Американці, зі свого боку, переконуватимуть європейців, що їхня безпека залишається гарантованою. Але такі заяви ніхто не сприймає серйозно. Всі розуміють, що ситуація може кардинально змінитися.

До слова, у Польщі заявили, що знали про виведення американських сил з аеропорту "Ясьонка". Це обговорили ще в липні 2024 року. Тепер за діяльність хабу відповідатиме НАТО, а Сполучені Штати продовжать надавати допомогу Україні.