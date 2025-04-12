Таку думку в етері 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, нагадавши, що український лідер озвучив про готовність України купувати зброю в США.

Дивіться також "Це буде новий формат": наступна зустріч збройових коаліцій "Рамштайну" може відбутися в Україні

Що могло зацікавити США?

Президент Зеленський запевнив, що гроші для закупівлі озброєння будуть знайдені. Політтехнолог зазначив, що як раз в межах "Рамштайну" знайти їх простіше, бо є країни, які готові виділяти кошти для цього.

Думаю, що до Гегсета прибіг одразу Бессент і сказав: "Так так так, треба заробляти" або ж особисто Трамп сказав: "О, Зеленський готовий заплатити 50 мільярдів, швидше біжи продай їм що-небудь". Якщо це так, то це гарні новини для України,

– вважає Шейтельман.

Політтехнолог наголосив, що є також країни (зокрема Норвегія та Німеччина), які були готові збільшити військову допомогу для України. Норвегія збільшила її на 5 мільярдів доларів, Німеччина – на 6 мільярдів євро.

"Відповідно, на ці гроші треба щось купувати. Норвежці самі не виготовляють на таку суму зброю, тому був план купувати її в третіх країнах або давати ці кошти Україні для власного виробництва", – розповів Шейтельман.

Закупівля зброї в США, за переконанням політтехнолога, врятувала б нашу державу, якщо Трамп не дасть задню. Американський президент на початку своєї каденції заявляв, що він не постачатиме нових пакетів допомоги Україні, а от продавати зброю Європі для передачі її нашій державі – готовий.

Нагадаємо, що результатом 27-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" стала низка рішень союзників України надати їй допомогу. Зокрема Німеччина передасть 4 системи ППО IRIS-T та 300 ракет-перехоплювачів до них, 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder, 100 тисяч артилерійських боєприпасів.

Велика Британія надасть допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів, Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги вартістю 1 мільярд євро, а Данія про пакет вартістю майже 900 мільйонів євро. Литва планує виділити 20 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів. Естонія надасть 10 тисяч артилерійських боєприпасів, сухі пайки для ЗСУ. Нідерланди виділять 150 мільйонів євро на посилення ППО України.