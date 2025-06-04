Про це пише 24 Канал з посиланням на слова анонімного чиновника США, якого цитує Аssociated Press.

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Чому Гегсет не приїде на "Рамштайн"

Уперше міністр оборони США не долучиться до зустрічі міжнародної групи для координації військової допомоги Україні. У середу понад 50 інших лідерів оборони зберуться для обговорення військової допомоги Україні.

Глава Пентагону Піт Гегсет відвідав конференції з національної безпеки в Сінгапурі, а до Брюсселя приїде лише ввечері 4 червня, коли засідання Контактної групи з питань оборони України завершиться. До відеоконференції Гегсет також не доєднається.

Це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від воєнних зусиль в Україні. І це відбувається одразу після попередження президента Франції Еммануеля Макрона на конференції з безпеки минулих вихідних про те, що США та інші ризикують застосувати небезпечні подвійні стандарти, якщо їхня зосередженість на потенційному конфлікті з Китаєм буде здійснюватися ціною відмови від України,

– пише видання.

У квітні очільник Пентагону не приїхав на "Рамштайн", але доєднався до засідання онлайн. Тоді Гегсета, ймовірно, зацікавила можливість отримати від України гроші за продаж зброї.

Наразі Франція та інші країни НАТО стурбовані тим, що США можуть вирішити перекинути свої війська до Індо-Тихоокеанського регіону. За словами президента Еммануеля Макрона, відмова США від допомоги Україні зрештою підірве довіру Сполучених Штатів до стримування будь-якого потенційного конфлікту з Китаєм через Тайвань.

Нагадаємо, групу "Рамштайн" для допомоги Україні створив у 2022 році попередник Гегсета Ллойд Остін. За ці роки країни-члени разом надали близько 126 мільярдів доларів військової допомоги, зокрема зброєю. Понад 66,5 мільярда доларів надійшло від США.

США до цього часу виконували обов'язки голови групи, а Остін відвідував зустрічі, які проводилися як в одному місці, так і через відеозв'язок.

Гегсет спочатку відмовився від керівної ролі на "Рамштайні", не надаючи нової військової допомоги, а тепер взагалі не бере участі в зібранні. Групою для підтримки України наразі керує Німеччина та Велика Британія.

До слова, Піт Гегсет не одноразово заявляв, що Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО. А США намагаються змусити Європу взяти на себе більшу частину фінансової та військової допомоги.

Однак співпраця України зі США продовжується в межах угоди про корисні копалини та інвестиційний фонд для відновлення. Також глава Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спеціальними посланцями США Стівом Віткоффом та Кітом Келлогом. Посадовці спілкувалися про переговори з росіянами та умови на полі бою. Очікується також зустріч української сторони з державним секретарем Марко Рубіо та іншими посадовцями.