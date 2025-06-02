Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Які дані отримував Гегсет від України

Журналісти зазначили, що під час реалізації спецоперації "Павутина" Піт Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США "Ендрюс". Саме там він і отримував оновлення від української сторони щодо перебігу дій.

Відомо, що глава Пентагону ще не обговорював операцію на авіабазах Росії зі своїми українськими колегами.

Один із чиновників Білого дому підтвердив, що Адміністрація Дональда Трампа не була попереджена про цю операцію. Інший високопоставлений чиновник оборони США заявив CNN, що атака України продемонструвала "високий рівень витонченості", якого вони раніше не бачили.

До слова, голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок операції "Павутина" одночасно було атаковано 4 військові аеродроми противника. Загалом було уражено 41 літак, зокрема 34% стратегічних носіїв крилатих ракет країни-агресорки.

Через вдалі дії української служби ворог має втрат на 7 мільярдів доларів США. Спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичного погляду.