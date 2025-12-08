Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Есть три ключевые темы: что Зеленский обсудит с европейскими лидерами в Лондоне
Зачем Умеров и Гнатов едут в Европу?
Говорится о том, что представители украинской делегации лично будут отчитываться президенту. Они встретятся в Европе, чтобы не говорить по телефону.
Сам гарант поедет в Европу, чтобы говорить о помощи Украине.
Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы – у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе,
– сказал Зеленский.
Президент рассказал, что 6 декабря его разговор с Уиткоффом и Кушнером был "конструктивный, хоть и непростой".
"Я благодарю за готовность работать вместе 24 на 7. Американские представители знают базовые украинские позиции", – добавил он.
От Умерова и Гнатова Зеленский ждет подробностей, ведь с американцами они общались несколько дней.
Я ожидаю от них подробную информацию обо всем – всем, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с русскими,
– высказался глава государства.
В Европе Зеленский проведет консультации с европейскими лидерами. Речь пойдет прежде всего о вопросах безопасности, но также и о "поддержке для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты".
Среди тем будут ПВО и долгосрочное финансирование для Украины. И, конечно, – "общий взгляд, общие позиции в переговорах".
Что с мирными переговорами сейчас?
Ранее говорилось, что в Лондоне 8 декабря соберется так называемая евротройка – Стармер, Макрон и Мерц. К ним приедет Зеленский.
Переговоры Украины и США по мирному плану стороны комментируют достаточно обтекаемо – постоянно называют их конструктивными, но сложными. СМИ говорят, что речь может идти о территориальных уступках со стороны Украины.
А вот россияне снова диктуют свои условия. Ушаков заявил, что Россия не примет предложение американцев, если его не изменят радикально.