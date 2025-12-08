Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Зачем Умеров и Гнатов едут в Европу?

Говорится о том, что представители украинской делегации лично будут отчитываться президенту. Они встретятся в Европе, чтобы не говорить по телефону.

Сам гарант поедет в Европу, чтобы говорить о помощи Украине.

Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы – у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе,

– сказал Зеленский.

Президент рассказал, что 6 декабря его разговор с Уиткоффом и Кушнером был "конструктивный, хоть и непростой".

"Я благодарю за готовность работать вместе 24 на 7. Американские представители знают базовые украинские позиции", – добавил он.

От Умерова и Гнатова Зеленский ждет подробностей, ведь с американцами они общались несколько дней.

Я ожидаю от них подробную информацию обо всем – всем, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с русскими,

– высказался глава государства.

В Европе Зеленский проведет консультации с европейскими лидерами. Речь пойдет прежде всего о вопросах безопасности, но также и о "поддержке для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты".

Среди тем будут ПВО и долгосрочное финансирование для Украины. И, конечно, – "общий взгляд, общие позиции в переговорах".

