Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что в Лондоне, вероятнее всего, обсудят координацию трансатлантического сообщества, реальные гарантии безопасности для Украины от Коалиции желающих и вопрос российских замороженных активов.
Какие гарантии безопасности может получить Украина?
Во время переговоров в Лондоне будут говорить на три темы. Первая – попытка восстановить координацию трансатлантического сообщества. После материала Spiegel у европейских партнеров, в частности Фридриха Мерца, появились опасения относительно возможного изменения политики США в отношении российско-украинской войны.
Вторая тема – реальные гарантии безопасности от Коалиции желающих. Эммануэль Макрон уже заявлял, что такое предложение существует и было направлено Трампу. Это должно стать аналогом пятой статьи Вашингтонского договора, который обеспечит надежную безопасность Украины.
Третья тема – российские замороженные активы в контексте репарационного кредита и необходимые шаги для получения положительного решения.
"Мы видим позицию Мерца, который прямо заявляет, что российские активы должны пойти непосредственно на восстановление Украины, и Европа должна их туда вложить. Это правильный подход. Хотя здесь скорее речь идет о том, кто будет координатором этого процесса", – отметил Чаленко.
Великобритания, как страна-член НАТО, должна учесть риски безопасности визита украинского президента.
Обратите внимание! Во время визита Зеленского в Ирландию над Дублином во время визита заметили четыре неизвестных дрона, которые двигались по траектории самолета президента.
Инцидент с дронами в Ирландии недопустим для европейского государства, которое заявляет об адекватных гарантиях безопасности для визитов первых лиц государств, особенно тех, находящихся в состоянии войны.
Что еще известно о переговорах в Лондоне?
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с Зеленским вместе с лидерами Франции и Германии на Даунинг-стрит 8 декабря в Лондоне.
- Польша не получила приглашения на саммит, где планируется обсуждение шагов для завершения российско-украинской войны, что вызвало беспокойство среди бывших высокопоставленных чиновников страны.
- Макрон осудил атаки России на украинские города и подтвердил, что Франция продолжит поддержку международных усилий для безопасности и стабильности региона.