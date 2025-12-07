Об этом в общение с росСМИ заявил главный советник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что говорят в Кремле о мирном плане Трампа?

Юрий Ушаков отметил, что США придется внести "серьезные, даже радикальные изменения" в свои документы по Украине.

Это заявление российский переговорщик сделал после того,, как Кит Келлог, спецпредставитель США по Украине, отметил, что соглашение о завершении войны "очень близко", и оно зависит от решения двух вопросов – будущего Донбасса и Запорожской АЭС.

Заметим, что Владимир Путин называет вывод ВСУ со всей Донетчины главным условием для начала мирного урегулирования войны в Украине.

Между тем Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не отдаст свою землю ради мира, поскольку такая уступка может стать плацдармом для будущих атак России.

  • Напомним, что первый вариант мирного плана США содержал 28 пунктов и предусматривал, что Украина отдаст России Донецкую и Луганскую области. В целом документ охватывал положения, выгодные Кремлю.
  • В ходе переговоров делегаций США и Украины в Женеве и Майами в план внесли изменения с учетом интересов Киева. Впрочем, несколько вопросов остались нерешенными. Речь идет, частности о контроле над Донбассом.
  • 2 декабря американские переговорщики прибыли в Москву на встречу с Путиным. Российский диктатор заявил, что он не согласен с отдельными пунктами плана. Также глава Кремля пригрозил, что Донбасс все равно будет российским: или Украина добровольно выведет оттуда свои войска, или Россия его захватит военным путем.
  • 6 декабря декабря Владимир Зеленский присоединился к переговорам по мирному плану с участием Виткоффа, Кушнера, Гнатова и Умерова. Президент имел очень тяжелый разговор о территориях и гарантии безопасности.