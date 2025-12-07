Об этом в общение с росСМИ заявил главный советник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что говорят в Кремле о мирном плане Трампа?

Юрий Ушаков отметил, что США придется внести "серьезные, даже радикальные изменения" в свои документы по Украине.

Это заявление российский переговорщик сделал после того,, как Кит Келлог, спецпредставитель США по Украине, отметил, что соглашение о завершении войны "очень близко", и оно зависит от решения двух вопросов – будущего Донбасса и Запорожской АЭС.

Заметим, что Владимир Путин называет вывод ВСУ со всей Донетчины главным условием для начала мирного урегулирования войны в Украине.

Между тем Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не отдаст свою землю ради мира, поскольку такая уступка может стать плацдармом для будущих атак России.