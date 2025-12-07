Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, как команда Трампа меняет внешнеполитические ориентиры США. Он отметил, что новые акценты Вашингтона существенно влияют на отношение к Европе и общую динамику международных отношений.

Почему США больше не является надежным союзником Украины?

Политолог объяснил, что в отношениях с Соединенными Штатами Украина больше не может рассчитывать на полноценную союзническую поддержку. Он напомнил, что сейчас со стороны Вашингтона нет ни военной, ни финансовой помощи.

Я не считаю, что США сейчас являются нашим союзником, нет никакой военной или финансовой помощи,

– отметил Фесенко.

При этом между странами сохраняются отдельные элементы партнерства – предоставление спутниковой и разведывательной информации, а также продажа оружия. Политолог подчеркнул, что Украина благодарна за эту поддержку, особенно за то, что было сделано ранее. В то же время по его словам, позиция Вашингтона в переговорах уже не выглядит союзнической.

Стратегия США меняет международный порядок

Фесенко обратил внимание, что новая стратегия национальной безопасности фиксирует изменение идеологических основ внешней политики США. По его словам, Вашингтон отходит от предыдущей роли государства, которое поддерживало международный порядок.

Ранее США выступали в роли глобального полицейского, который поддерживал международный порядок, а сейчас этот полицейский хочет снять свой шерифский значок и договаривается с гангстерами, которых ранее сдерживал,

– объяснил политолог.

Он отметил, что такая трансформация происходит параллельно с агрессивными действиями России и активностью Китая. В результате усиливается разрушение того международного порядка, который Москва начала подрывать еще несколько лет назад. По мнению Фесенко, обнародованная стратегия лишь закрепляет эту смену курса и делает новый подход официальным.

США сейчас хуже относятся к Европе, чем к России

Фесенко остановился на том, как изменилась политика США в отношении европейских партнеров. Он отметил, что при администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты не будут надежным союзником Европы, а их позиция в отношении европейских стран стала значительно жестче.

Их отношение к Европе сейчас более критическое, чем отношение к России, как это ни странно и как это ни противно признавать,

– сказал политолог.

Такое изменение он назвал серьезным тревожным сигналом для европейских столиц. По его мнению, лидерам ЕС придется бороться за сохранение хотя бы остатков союза между США и Европой и нынешнего формата НАТО. Украина, со своей стороны, пытается сохранить остатки партнерства с Соединенными Штатами, несмотря на изменение их курса.

