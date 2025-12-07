Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, як команда Трампа змінює зовнішньополітичні орієнтири США. Він зазначив, що нові акценти Вашингтона суттєво впливають на ставлення до Європи та загальну динаміку міжнародних відносин.

Чому США більше не є надійним союзником України?

Політолог пояснив, що у відносинах зі Сполученими Штатами Україна більше не може розраховувати на повноцінну союзницьку підтримку. Він нагадав, що зараз з боку Вашингтона немає ані воєнної, ані фінансової допомоги.

Я не вважаю, що США зараз є нашим союзником, немає жодної воєнної чи фінансової допомоги,

– зазначив Фесенко.

При цьому між країнами зберігаються окремі елементи партнерства – надання супутникової та розвідувальної інформації, а також продаж зброї. Політолог підкреслив, що Україна вдячна за цю підтримку, особливо за те, що було зроблено раніше. Водночас за його словами, позиція Вашингтона у переговорах вже не виглядає союзницькою.

Стратегія США змінює міжнародний порядок

Фесенко звернув увагу, що нова стратегія національної безпеки фіксує зміну ідеологічних засад зовнішньої політики США. За його словами, Вашингтон відходить від попередньої ролі держави, яка підтримувала міжнародний порядок.

Раніше США виступали в ролі глобального поліцейського, який підтримував міжнародний порядок, а зараз цей поліцейський хоче зняти свій шерифський значок і домовляється з гангстерами, яких раніше стримував,

– пояснив політолог.

Він зауважив, що така трансформація відбувається паралельно з агресивними діями Росії та активністю Китаю. У результаті посилюється руйнування того міжнародного порядку, який Москва почала підривати ще кілька років тому. На думку Фесенка, оприлюднена стратегія лише закріплює цю зміну курсу і робить новий підхід офіційним.

США зараз гірше ставляться до Європи, ніж до Росії

Фесенко зупинився на тому, як змінилася політика США щодо європейських партнерів. Він зазначив, що при адміністрації Дональда Трампа Сполучені Штати не будуть надійним союзником Європи, а їхня позиція щодо європейських країн стала значно жорсткішою.

Їхнє ставлення до Європи зараз більш критичне, ніж ставлення до Росії, як це не дивно і як це не огидно визнавати,

– сказав політолог.

Таку зміну він назвав серйозним тривожним сигналом для європейських столиць. На його думку, лідерам ЄС доведеться боротися за збереження хоча б залишків союзу між США та Європою і нинішнього формату НАТО. Україна, зі свого боку, намагається зберегти залишки партнерства зі Сполученими Штатами попри зміну їхнього курсу.

Що відомо про позицію США щодо України та Європи?