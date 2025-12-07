Журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке объяснил 24 Каналу, что благодаря этому Украина удерживает часть Купянска и успешно замедляет продвижение противника.

Почему Россия не может захватить Купянск?

Украинская армия уничтожила российский мостоукладчик МТУ-20 на базе Т-55, поэтому попытки переправить тяжелую технику пока не удаются.

В Купянске пока действует только пехота и легкая техника, что позволяет Украине вести наступление с запада, замедлять продвижение противника и удерживать отдельные районы города.

Это уникальная ситуация. Украинские позиции ограничивают российскую линию снабжения только северным направлением – они не могут продвигаться с востока, юга или запада. Поэтому Украина может перебрасывать туда войска и пока не дает России захватить весь Купянск,

– объяснил Репке.

Что еще известно о ситуации в Купянске?