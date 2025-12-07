Журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке объяснил 24 Каналу, что благодаря этому Украина удерживает часть Купянска и успешно замедляет продвижение противника.
Почему Россия не может захватить Купянск?
Украинская армия уничтожила российский мостоукладчик МТУ-20 на базе Т-55, поэтому попытки переправить тяжелую технику пока не удаются.
В Купянске пока действует только пехота и легкая техника, что позволяет Украине вести наступление с запада, замедлять продвижение противника и удерживать отдельные районы города.
Это уникальная ситуация. Украинские позиции ограничивают российскую линию снабжения только северным направлением – они не могут продвигаться с востока, юга или запада. Поэтому Украина может перебрасывать туда войска и пока не дает России захватить весь Купянск,
– объяснил Репке.
Что еще известно о ситуации в Купянске?
- Россия утверждает об окружении Купянска и успехах на фронте.
- Ситуация в районах Покровска, Купянска и Лимана остается сложной, но серьезных достижений у россиян нет.
- Александр Сырский опроверг заявления Путина об окружении Купянска, сообщив о стабильном улучшении ситуации на Харьковском направлении.