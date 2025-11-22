Представители США заявили, что план еще дорабатывается, и что любое окончательное соглашение потребует уступок с обеих сторон, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что план Трампа означает для Украины и России?

Главный международный корреспондент CNN по вопросам безопасности Ник Пейтон Уолш и главный корреспондент по глобальным делам Мэттью Чанс объяснили, что означает для Украины и России мирное предложение Трампа.

1. Суверенитет Украины будет подтвержден. Этот пункт плана звучит очевидно. Выживание Украины как суверенного государства не было гарантированным, и это признание является значительным достижением перед лицом российского наступления.

2. Будет заключено всеобъемлющее и основательное соглашение о ненападении между Россией, Украиной и Европой. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО больше не будет расширяться. Это ставит крест на возможном присоединении к Альянсу Грузии. Предыдущие правительства страны имели такие стремления.

4. Будет проведен диалог между Россией и НАТО при посредничестве Соединенных Штатов для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации. Трамп снова поставил США в позицию посредника между НАТО и Россией – дистанцируясь от традиционных союзников. Хотя фактически США являются самой большой частью возглавляемого ими военного альянса.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Размер Вооруженных сил Украины ограничат 600 тысячами военнослужащих. Для армии мирного времени 600 тысяч – это внушительная цифра и далеко не похоже на ту демилитаризацию, которую Россия ранее требовала. Однако это потребует от Украины очень больших расходов, и ей может быть трудно их обеспечить. Кроме того, Россию, которая имеет гораздо большую армию, не заставляют делать никаких сокращений.

7. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не будет вступать в НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем. Кремль использовал бы это как доказательство того, что его война достигла одной из ключевых целейидея о возможности вступления Украины в НАТО была одной из причин, которыми Кремль оправдывал полномасштабное вторжение. В то же время это означало бы необходимость единодушного согласия всех членов НАТО на внесение изменений в устав.

8. НАТО соглашается не размещать войска на территории Украины. С российской точки зрения, это должно предотвратить то, чтобы страны НАТО обходили положение, которое запрещает формальное включение Украины в Альянс.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше. На самом делеи они уже базируются в Польше, поскольку она является частью Европы.

США получат компенсацию за предоставление гарантии.



Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет эту гарантию.



Если Россия вторгнется в Украину, то, кроме решительного и скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этого соглашения будет отменено.



Если Украина безосновательно нанесет ракетный удар по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет признана недействительной.



Это похоже на попытку определить конкретные сценарии, при которых США должны предоставить ответ в сфере безопасности. Формулировки очень детализированы – удары именно по Москве или Санкт-Петербургу – и не учитывают множество других возможных способов нарушения соглашения.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный льготный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос рассматривается.

12. Мощный глобальный пакет мер для восстановления Украины, который будет включать, в частности:

1) создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, в частности технологии, дата-центры и искусственный интеллект;

2) сотрудничество США с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводами и хранилищами;

3) совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для реконструкции и модернизации городов и жилых районов;

4) развитие инфраструктуры;

5) добыча полезных ископаемых и природных ресурсов;

6) Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россию вернут в мировую экономику:

1) Вопрос снятия санкций будет обсуждаться и согласовываться постепенно, поэтапно и отдельно по каждому случаю;

2) США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, дата-центров, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;

3) Россию пригласят снова присоединиться к G8.

Снятие санкций – ключевая цель России, особенно учитывая растущее давление на ее экономику. То, что Москве предлагают реинтеграцию и возвращение в G8, возможно, свидетельствует о том, насколько сильно ее ударили годы изоляции. Этот пункт также сосредотачивается на других потенциальных сферах экономического сотрудничества между США и Россией – чем Кремль давно пытается расширить содержание отношений за пределы чисто украинского вопроса.

14. Замороженные активы будут использованы следующим образом: 100 миллиардов долларов замороженных российских активов инвестируют в усилия по восстановлению и развитию Украины под руководством США. США получат 50% прибыли от этого проекта. Европа добавит еще 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Остальные замороженных российских средств инвестируют в отдельный американо-российский инвестиционный фонд, который будет реализовывать совместные проекты в определенных сферах. Целью этого фонда будет укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту.

Ключевой вопрос – как именно определяется "Украина". Киев не сможет утверждать, что территории, оккупированные Россией, не являются законными российскими и отказать им в финансировании по этому соглашению. Москва преимущественно контролирует руины, и этот пункт, похоже, создает механизм, который позволит ей вернуть свои замороженные средства для восстановления частей Украины, которые она сама же и разрушила. Киев может получить часть средств, но масштабы разрушений на подконтрольных ему территориях меньше.

Несмотря на беспокойство относительно того, куда именно пойдут замороженные средства, это фактически означает, что Россия соглашается не вернуть себе эти миллиарды и не распоряжаться ими по своему усмотрению. Это была бы уступка от нынешней позиции Кремля, который требует полного возвращения всех замороженных активов под свой контроль.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия выполнению и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит в законодательстве свою политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включительно с Договором СТАРТ I. Договор СТАРТ I закончился в 2009 году. Его заменил Новый СТАРТ, который все еще остается в силе.

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Заметим, что Украина уже является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

19. ЗАЭС запустят под наблюдением МАГАТЭ, а произведенную электроэнергию будут распределять поровну между Россией и Украиной – 50 на 50.

20. Обе страны обязуются ввести образовательные программы в школах и обществе, направленные на развитие понимания и толерантности к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:

1) Украина примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств;

2) Обе страны согласятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских медиа и образования;

3) Вся нацистская идеология и деятельность должна быть отвергнута и запрещена.

Москва давно продвигает ложное утверждение, что руководство Украины является неонацистским. В Украине действительно существуют некоторые ультраправые группы, и, как в любой армии, их крошечные фракции присутствуют и в Вооруженных силах. По этому пункту любые намеки на такие элементы могут сорвать соглашенияу.

21. Территории:

1) Крым, Луганск и Донецк будут признаны как де-факто российские, в частности Соединенными Штатами;

2) Линия соприкосновения на Херсонщине и Запорожье будет заморожена, что будет означать де-факто признание этой линии;

3) Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами 5 регионов;

4) Украинские войска выведут из той части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода станет нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория России. Российские войска не войдут в эту демилитаризованную зону.

Крым находится под контролем России уже десять лет, но его статус поднимает вопрос международного права и легитимности. Европа, учитывая свою историю силового пересмотра границ, крайне неохотно признает такие изменения. Но это вопрос принципа меньшего масштаба, когда на кону – жизни людей и ход войны. Замораживание линии фронта на Херсонщине – относительно простое: река фактически закрепила ситуацию, фронт здесь статичен. В Запорожской области Россия ежедневно продвигается, поэтому быстрое "замораживание" имеющихся позиций выгодно Киеву. Луганщина почти полностью оккупирована Россией. Но Донетчина – ключ к украинской обороне. Москва потеряла огромное количество военных в боях за нее, а те части, которые удерживает Киев, являются важными барьерами против дальнейших российских наступлений. Зеленский тоже не может их отдать – это было бы крайне непопулярно, а его рейтинги сейчас невысокие. Предложение сделать эту зону демилитаризованной, формально российской, является очень рискованным, даже если имеет вид компромисса. Россия захватила значительную часть Донбасса в 2014 году через "народные восстания", и может повторить использование парамилитарных групп, чтобы снова взять под контроль такую демилитаризованную зону. В таком случае Киев окажется в большой опасности: российская армия, перегруппирована и укреплена, будет иметь открытый путь к столице через в основном равнинные территории Донбасса.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей Россия и Украина обязуются не менять их силой. Любые гарантии безопасности не применяются в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, а также будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна через Черное море.

24. Будет создан комитет для решения гуманитарных вопросов:

1) Всех пленных и тела обменяют по принципу "всех на всех";

2) Все задержанные гражданские и заложники будут освобождены и возвращены, включая детей;

3) Будет реализована программа воссоединения семей;

4) Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Украина проведет выборы через 100 дней.

Провести легитимное голосование чуть более чем через три месяца после подписания соглашения практически невозможно. Демобилизация, избирательная реформа, предвыборная кампания и экономическая стабилизация невозможны в такие короткие сроки, и такие выборы приведут к правительству без надлежащего мандата или подконтрольному российскому влиянию – именно этого хочет Москва.



"Любое украинское правительство, которое пойдет к избирателям после подписания этого соглашения, вероятно, проиграет... серьезно", – считает Мэттью Чанс.

26. Все стороны конфликта получат полную амнистию за свои действия во время войны и согласятся не выдвигать никаких претензий и не рассматривать жалобы в будущем.

Это явно направлено на отмену ордера Международного уголовного суда на Путина, но также потребовало бы снятия всех обвинений в военных преступлениях против россиян – например, по Буче. Россия и США даже не являются членами МУС, поэтому неизвестно, какой вес это будет иметь.

27. Это соглашение будет иметь юридически обязательный характер. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с президентом Дональдом Трампом. За нарушение предусмотрены санкции.

28. После того как все стороны согласятся с этим меморандумом, режим прекращения огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отведут войска к согласованным позициям для начала реализации соглашения.

Напомним, что Дональд Трамп ждет ответ Владимира Зеленского на его мирный план до 27 ноября.