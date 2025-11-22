Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман объяснил 24 Каналу, что на самом деле у Путина один настоящий план, а Украина может избежать этой ловушки, дипломатически затягивая процесс через европейских союзников.

Почему Кремль продвигает документ через посредников?

Россия направила план США неофициально через переговорщика Кирилла Дмитриева, тогда как представители российского МИД отрицают любую причастность.

"План Путина состоит не из 28, а из одного пункта – уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа. Именно ради этой провокации все затеяно", – подчеркнул политолог.

Украина может с помощью европейских союзников и американской элиты затормозить эту инициативу. Историческая практика показывает, что такой подход срабатывал – и эта провокация быстро затихнет.

Главное – жесткая позиция с одной стороны, но без конфронтации с Трампом.

Украинские лидеры уже понимают: не стоит вступать в перепалки или говорить, что план сумасшедший. Вместо этого надо сказать, что план интересный, но требует доработки. А потом приехать в Вашингтон вместе с европейцами и изложить свой план – будто на основе трамповского, но с принципиально другими позициями,

– отметил Эйдман.

Что еще известно о мирном плане Трампа?