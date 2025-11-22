Поэтому лидеры ЕС работают в ускоренном режиме, пытаясь сгладить пункты плана. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Bloomberg.

Актуально Использовали момент, – политолог назвал выгоды Путина в новом "мирном плане"

Как Украина и Европа хотят изменить мирный план?

По информации издания, в европейских столицах царит нервозность. Там пытаются завоевать для Украины как можно больше времени, чтобы выработать приемлемый формат прекращения огня с Россией.

Американская сторона, со своей стороны, отмечает, что дедлайн – это уже фактически ультиматум.

Зеленский, а также лидеры Франции, Германии и других стран ЕС спешат доработать ответы на требования Вашингтона, чтобы Киев мог согласовать 28-пунктный документ до следующего четверга.

Отмечается, что стратегия союзников заключается в том, чтобы существенно переписать значительную часть плана, но подать это как "положительные редакционные изменения", а не как отказ от американского видения.

Интересно! По данным Bloomberg, напряжение настолько высокое, что канцлер Германии Фридрих Мерц срочно связался с Дональдом Трампом, чтобы договориться о дополнительных консультациях на уровне советов нацбезопасности.

Хотя такие переговоры обычно координирует госсекретарь Марко Рубио, теперь эту роль могут передать министру армии США Дэну Дрисколлу, который все активнее привлекается к ключевым решениям администрации.

Каковы основные условия "плана Трампа"?