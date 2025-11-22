Тому лідери ЄС працюють у прискореному режимі, намагаючись згладити пункти плану. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Bloomberg.

Актуально Використали момент, – політолог назвав вигоди Путіна у новому "мирному плані"

Як Україна та Європа хочуть змінити мирний план?

За інформацією видання, у європейських столицях панує нервозність. Там намагаються вибороти для України якомога більше часу, аби напрацювати прийнятний формат припинення вогню з Росією.

Американська сторона, зі свого боку, наголошує, що дедлайн – це вже фактично ультиматум.

Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини та інших країн ЄС поспішають доопрацювати відповіді на вимоги Вашингтона, щоб Київ міг погодити 28-пунктний документ до наступного четверга.

Зазначається, що стратегія союзників полягає у тому, щоб суттєво переписати значну частину плану, але подати це як "позитивні редакційні зміни", а не як відмову від американського бачення.

Цікаво! За даними Bloomberg, напруга настільки висока, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц терміново зв'язався з Дональдом Трампом, аби домовитися про додаткові консультації на рівні рад нацбезпеки.

Хоча такі перемовини зазвичай координує держсекретар Марко Рубіо, тепер цю роль можуть передати міністру армії США Дену Дрісколлу, який дедалі активніше залучається до ключових рішень адміністрації.

Які основні умови "плану Трампа"?