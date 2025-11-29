Про це пише 24 Канал з посиланням на пост президента Володимира Зеленського.

Яке задання має українська делегація у США?

Рустем Умєров та члени української делегації поїхали на зустріч у США. Чергові переговори пройдуть для того, щоб продовжити конструктивну співпрацю зі Сполученими Штатами.

Ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру,

– написав Володимир Зеленський.

Новий глава переговорної групи Рустем Умєров повідомив, що у США українці продовжать працювати над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.

Умєров розповів, яким зараз є стан підготовки плану, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. Заплановано, що під час зустрічі сторони продовжать обговорювати женевські напрацювання й дипломатичну роботу для швидкого завершення війни.

Чому зараз не можна підписувати мирний договір?

Політолог Валерій Димов в ефірі 24 Каналу, розповів, що у Дональда Трампа насправді немає чіткого плану щодо завершення війни. Натомість у нинішніх пропозиціях помітні лише хаотичні спроби поширити ті домовленості, які вигідні Росії, через посередництво Стіва Віткоффа і Кирила Дмитрієва.

