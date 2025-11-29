Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост президента Владимира Зеленского.

Какое задание имеет украинская делегация в США?

Рустем Умеров и члены украинской делегации поехали на встречу в США. Очередные переговоры пройдут для того, чтобы продолжить конструктивное сотрудничество с Соединенными Штатами.

Мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах. Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира,

– написал Владимир Зеленский.

Новый глава переговорной группы Рустем Умеров сообщил, что в США украинцы продолжат работать над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

Умеров рассказал, каким сейчас является состояние подготовки плана, ключевые позиции и ожидаемые результаты следующего этапа переговоров. Запланировано, что во время встречи стороны продолжат обсуждать женевские наработки и дипломатическую работу для быстрого завершения войны.

Почему сейчас нельзя подписывать мирный договор?

Политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала, рассказал, что у Дональда Трампа на самом деле нет четкого плана по завершению войны. Зато в нынешних предложениях заметны лишь хаотичные попытки распространить те договоренности, которые выгодны России, через посредничество Стива Уиткоффа и Кирилла Дмитриева.

