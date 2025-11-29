Колишній секретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа в ефірі 24 Каналу пояснив, чому головна загроза для Києва йде не від самого Трампа. Він окреслив політика з його найближчого оточення, чия ідеологія може відкрити шлях до небезпечних домовленостей за рахунок України.

Хто з оточення Трампа може змінити курс США щодо України?

У середовищі Дональда Трампа вирізняється Джей Ді Венс, який брав участь у зустрічі у Білому домі та має чітку ідеологічну позицію щодо Росії і ролі України в Європі. Саме його погляди викликають занепокоєння у країнах Центральної Європи, які уважно стежать за політичними сигналами з Вашингтона.

Це Джей Ді Венс, людина значно небезпечніша і цинічніша, у якої, крім жадності, є ідеологія, що становить загрозу для Центральної Європи,

– зазначив Кульпа.

Погляди Венса формують ризики для України, адже його участь у рішеннях може посилити ідею зближення США і Росії. У такому підході Україна може опинитися серед територій, які включають у політичні формулювання.

Ймовірний курс на союз США і Росії

Серед можливих домовленостей між США і Росією розглядають питання стратегічної зброї, яка здатна діяти на відстані близько тисячі кілометрів. У такій схемі Україна опиняється всередині зони, яку можуть окремо прописати в угоді між сторонами.

Якщо цей курс на союз США і Росії стане реальним, він може змінити все,

– пояснив Кульпа.

Такий варіант, за його оцінкою, був би прийнятним і для США, і для Росії, і для частини європейських столиць, зокрема Німеччини. Він дає сторонам час, щоб змінити розклад впливу в Європі. У цьому разі рішення, ухвалені без участі України, напряму зачіпатимуть її безпеку.

Як можуть використати роль Києва у майбутніх домовленостях?

Київ входить до трійки столиць, які впливають на ситуацію в Європі. Лондон і Париж мають ядерну зброю, а Україна демонструє реальну спроможність стримувати Росію. Саме через це інші гравці можуть спробувати використати тему України, щоб заявити про власну миротворчу роль.

Сьогодні влада в Європі зосереджена у Лондоні, Парижі і Києві. Лондон і Париж – це ядерне військо, а реальна сила і можливості зараз у Києві. Тут за рахунок України спробують показати свою миротворчу позицію,

– сказав Кульпа.

Він також порівняв Путіна з бандитом, а Дональда Трампа – з рекетиром, який спирається на шантаж. За його словами, в Україні є люди, які бачать головним завданням збереження суверенітету і державності, попри різні політичні маніпуляції.

До чого призвела критика мирного плану і заяви Джей Ді Венса?