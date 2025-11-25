Серію обурливих дописів зі звинуваченнями критиків у тому, що їх більше турбує зовнішня політика, ніж внутрішні проблеми США опублікував сам віцепрезидент США Джей Ді Венс у мережі X, передає 24 Канал.

Як Венс висловився про критиків мирного плану?

За словами віцепрезидента, багато тверджень цих людей про війну в Україні нібито виявилися хибними, проте він хотів би зосередити увагу саме на ситуації у США.

Можна не погоджуватися, але стільки пристрастей через одне питання, коли у вашій власній країні серйозні проблеми… Проявіть хоч трохи запалу до своєї країни,

– написав Венс.

Особливо він виділив колишнього лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла. Раніше він порадив Трампу змінити радників у Білому домі, якщо ті більше переймаються тим, щоб "задобрити Путіна", ніж забезпечити мир.

Венс назвав це "смішною атакою" на президентську команду та наголосив, що саме його команда працювала над тим, щоб "розчистити безлад в Україні", залишений попередніми адміністраціями.

У відповідь Макконнелл підкреслив, що критикувати угоду, яка на початковому етапі фактично відповідала російським вимогам, цілком логічно.

Він навів дані опитування українців, згідно з якими 75% не підтримують плани, що обмежують ЗСУ або передбачають здачу контролю над територіями.

Сенатор додав, що навіть серед виборців Трампа ідея віддати частину українських територій непопулярна, натомість підтримка санкцій проти Росії та допомога Україні користується значно більшою підтримкою.

Висновок простий: найбільш базові реалії полягають в тому, що ціна миру має значення. Угода, що винагороджує агресію, не варта паперу, на якій написана. Америка не є нейтральною стороною і не повинна прикидатися нею,

– резюмував Макконнелл.

