Серию возмутительных сообщений с обвинениями критиков в том, что их больше беспокоит внешняя политика, чем внутренние проблемы США опубликовал сам вице-президент США Джей Ди Вэнс в сети X, передает 24 Канал.

Как Вэнс высказался о критиках мирного плана?

По словам вице-президента, многие утверждения этих людей о войне в Украине якобы оказались ложными, однако он хотел бы сосредоточить внимание именно на ситуации в США.

Можно не соглашаться, но столько страстей из-за одного вопроса, когда в вашей собственной стране серьезные проблемы... Проявите хоть немного пыла к своей стране,

– написал Вэнс.

Особенно он выделил бывшего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. Ранее он посоветовал Трампу сменить советников в Белом доме, если те больше озабочены тем, чтобы "задобрить Путина", чем обеспечить мир.

Вэнс назвал это "смешной атакой" на президентскую команду и отметил, что именно его команда работала над тем, чтобы "расчистить беспорядок в Украине", оставленный предыдущими администрациями.

В ответ Макконнелл подчеркнул, что критиковать соглашение, которое на начальном этапе фактически отвечало российским требованиям, вполне логично.

Он привел данные опроса украинцев, согласно которым 75% не поддерживают планы, ограничивающие ВСУ или предусматривающие сдачу контроля над территориями.

Сенатор добавил, что даже среди избирателей Трампа идея отдать часть украинских территорий непопулярна, зато поддержка санкций против России и помощь Украине пользуется значительно большей поддержкой.

Вывод прост: наиболее базовые реалии заключаются в том, что цена мира имеет значение. Соглашение, что вознаграждает агрессию, не стоит бумаги, на которой написана. Америка не является нейтральной стороной и не должна притворяться ею,

– резюмировал Макконнелл.

К чему привела критика мирного плана?