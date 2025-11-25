Серию возмутительных сообщений с обвинениями критиков в том, что их больше беспокоит внешняя политика, чем внутренние проблемы США опубликовал сам вице-президент США Джей Ди Вэнс в сети X, передает 24 Канал.
Как Вэнс высказался о критиках мирного плана?
По словам вице-президента, многие утверждения этих людей о войне в Украине якобы оказались ложными, однако он хотел бы сосредоточить внимание именно на ситуации в США.
Можно не соглашаться, но столько страстей из-за одного вопроса, когда в вашей собственной стране серьезные проблемы... Проявите хоть немного пыла к своей стране,
– написал Вэнс.
Особенно он выделил бывшего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. Ранее он посоветовал Трампу сменить советников в Белом доме, если те больше озабочены тем, чтобы "задобрить Путина", чем обеспечить мир.
Вэнс назвал это "смешной атакой" на президентскую команду и отметил, что именно его команда работала над тем, чтобы "расчистить беспорядок в Украине", оставленный предыдущими администрациями.
В ответ Макконнелл подчеркнул, что критиковать соглашение, которое на начальном этапе фактически отвечало российским требованиям, вполне логично.
Он привел данные опроса украинцев, согласно которым 75% не поддерживают планы, ограничивающие ВСУ или предусматривающие сдачу контроля над территориями.
Сенатор добавил, что даже среди избирателей Трампа идея отдать часть украинских территорий непопулярна, зато поддержка санкций против России и помощь Украине пользуется значительно большей поддержкой.
Вывод прост: наиболее базовые реалии заключаются в том, что цена мира имеет значение. Соглашение, что вознаграждает агрессию, не стоит бумаги, на которой написана. Америка не является нейтральной стороной и не должна притворяться ею,
– резюмировал Макконнелл.
К чему привела критика мирного плана?
После переговоров в Женеве американский мирный план пересмотрели и существенно изменили, чтобы защитить украинские "красные линии" и учесть интересы Киева и его союзников. По данным дипломатических источников, в ноябре США пытались продвигать предложения, которые фактически играли в пользу России.
В обновленной версии документа Киев устранил максималистские требования Москвы и сократил количество пунктов с 28 до 19. Украинская сторона вместе с европейскими союзниками отмечает, что нынешняя линия фронта должна служить исходной точкой для любых территориальных дискуссий, без официального признания территорий, захваченных Россией.
В то же время в Брюсселе и других европейских столицах обращают внимание на риски ограничения американской помощи Украине из-за изменений в мирном плане. Европейские дипломаты уже планируют консультации по разработке альтернативных механизмов поддержки Киева, чтобы обеспечить стабильность и безопасность на фоне агрессии России.