Однако уже сейчас "мирный план" имеет негативные последствия для Дональда Трампа. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов озвучил 24 Каналу мнение, что Стив Уиткофф подставил президента США.

Почему эта ситуация болезненная для Трампа?

Максим Несвитайлов считает, что "мирный план" не был основной стратегией Белого дома. Большая часть администрации Трампа узнала о нем из новостей. Поэтому на наработки Стива Уиткоффа никто не ставил ставки.

Но вдруг они были "слиты" в СМИ. Об этом все начали говорить в США. Европа, Украина отреагировали. Тогда у Штатов не было другого выбора, кроме как что-то делать с этим,

– сказал политолог.

Этот документ раскритиковали как демократы, так и некоторые республиканцы. Хотя Трамп не имел много информации о процессах, которые происходят по мирному урегулированию.

Для Трампа здесь плюсов нет. Для него эта ситуация на самом деле стала болезненной. Потому что преимуществ он не получил, а подвергся критике даже своих давних соратников. Уиткофф очень сильно подставил Трампа,

– подчеркнул эксперт-международник.

