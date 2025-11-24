Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на лиц, знакомых с переговорами, передает 24 Канал. Издание отметило, что 24 ноября европейские лидеры предупредили, что быстро договоренности не удастся достичь.
Что известно об изменениях в мирный план Трампа?
План на 28 пунктов предусматривал, что Украина должна вывести войска из городов, которые она контролирует на Донбассе, ограничить численность своей армии, не вступать в НАТО и тому подобное.
Во время переговоров в Женеве этот план существенно пересмотрели. Теперь он содержит только 19 пунктов.
Киев и его европейские партнеры утверждают, что нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для территориальных дискуссий. Они говорят, что не может быть признания территорий, захваченных Россией военным путем, и что Киев должен самостоятельно принимать решение о вступлении в ЕС и НАТО – то, на что Кремль хочет наложить вето или выдвинуть условия,
– отметили в The Guardian.
Как отметил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, такие вопросы были "взяты в скобки", чтобы Трамп и Зеленский решили их позже.
В США назвали эти переговоры "очень позитивными". А украинская делегация описала последнюю версию плана как более реалистичную.
В то же время именно Россия не поддержала первый вариант плана в 28 пунктов. Помощник Путина Ушаков заявил, что документ "потребует дальнейшей переработки", потому что часть положений "потребует детальных обсуждений и пересмотра между сторонами".
Последние новости о мирном плане США
Известно, что из американского мирного плана забрали пункт об использовании замороженных российских активов. Ранее его критиковала Европа.
В ISW считают, что Россия хочет продолжения войны и отказывается принять любой мирный план, который не будет предусматривать капитуляции Украины.
К слову, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор и политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что он больше всего недоволен пунктом мирного плана о подтверждении суверенитета Украины. Березовец напомнил, что Россия полностью признала территориальную целостность Украины еще в 1997 году.