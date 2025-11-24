Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление помощника Путина Юрия Ушакова, которую цитирует пропагандистское издание ТАСС.

Что говорят в России о мирных предложениях от США и Европы?

Ушаков заявил, что Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было.

Многие положения мирного плана США, который обсуждался на Аляске, приемлемы для России,

– отметил он.

Приспешник Путина также предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с Кремлем, чтобы очно обсудить детали мирного плана. Хотя пока конкретных договоренностей об этом нет.

По его словам, вокруг мирного плана есть "много домыслов", но Россия верит только информации, полученной непосредственно от США.

Т️акож Ушаков заявил, что Кремль также в курсе европейского мирного плана. Но его положения являются "неконструктивными" для России и не подходят ей.

Что известно о мирном плане США?