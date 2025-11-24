Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника главы ОП Александра Бевза по результатам переговоров в Женеве.
Смотрите также В Швейцарии завершились переговоры Украины, США и Европы: главные заявления и все, что известно
Как прошло обсуждение мирного плана США?
Бевз рассказал, что переговоры Украины и США были конструктивными.
Во время них обсудили каждый пункт предложенного мирного плана. В итоге часть из них была изъята.
Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть – изменена,
– написал советник главы ОП 24 ноября.
Он также добавил, что ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции США, а финальные решения будут принимать на уровне президентов.
В то же время Бевз добавил, что конспирологии было гораздо больше, чем реальности.
"Когда-нибудь напишу в мемуарах, как руководство делегации продиралось через чащи манипуляций, чтобы эта встреча не просто состоялась, а состоялась конструктивно", – отметил советник.
Мирный план США: последние новости
Украинская делегация уже возвращается домой после переговоров в Женеве 24 ноября. Президент Зеленский ожидает полноценного доклада.
Ранее США требовали подписать мирный план до 27 ноября, и сейчас предоставили более гибкие сроки. В то же время Трамп отметил, что план таки придется принять.
Между тем европейские партнеры предостерегают от подписания этого договора. К примеру, премьер Польши Туск заметил, что ряд пунктов соглашения неприемлемы для Европы.