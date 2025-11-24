Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника главы ОП Александра Бевза по результатам переговоров в Женеве.

Как прошло обсуждение мирного плана США?

Бевз рассказал, что переговоры Украины и США были конструктивными.

Во время них обсудили каждый пункт предложенного мирного плана. В итоге часть из них была изъята.

Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть – изменена,

– написал советник главы ОП 24 ноября.

Он также добавил, что ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции США, а финальные решения будут принимать на уровне президентов.

В то же время Бевз добавил, что конспирологии было гораздо больше, чем реальности.

"Когда-нибудь напишу в мемуарах, как руководство делегации продиралось через чащи манипуляций, чтобы эта встреча не просто состоялась, а состоялась конструктивно", – отметил советник.

