Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на радника глави ОП Олександра Бевза за результатами переговорів у Женеві.
Як пройшло обговорення мирного плану США?
Бевз розповів, що переговори України та США були конструктивними.
Під час них обговорили кожен пункт запропонованого мирного плану. У підсумку частина із них була вилучена.
Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина – змінена,
– написав радник голови ОП 24 листопада.
Він також додав, що жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції США, а фінальні рішення ухвалюватимуть на рівні президентів.
Водночас Бевз додав, що конспірології було набагато більше, аніж реальності.
"Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", – зауважив радник.
Мирний план США: останні новини
Українська делегація уже повертається додому після переговорів у Женеві 24 листопада. Президент Зеленський очікує повноцінної доповіді.
Раніше США вимагали підписати мирний план до 27 листопада, та наразі надали гнучкіші терміни. Водночас Трамп наголосив, що план таки доведеться схвалити.
Тим часом європейські партнери застерігають від підписання цього договору. До прикладу, прем'єр Польщі Туск зауважив, що ряд пунктів угоди є неприйнятними для Європи.