Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Дивіться також Зустріч в Женеві була довгою, але продуктивною, – Кислиця

Що сказав Зеленський про переговори у Женеві?

Президент розповів, що сподівається на досягнення потрібних результатів.

За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною,

– сказав Зеленський.

Останні новини про мирний план: коротко про головне