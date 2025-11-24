Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
Що сказав Зеленський про переговори у Женеві?
Президент розповів, що сподівається на досягнення потрібних результатів.
За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною,
– сказав Зеленський.
Останні новини про мирний план: коротко про головне
Володимир Зеленський заявив, що країна перебуває у критичному моменті та продовжує працювати з партнерами для узгодження мирного плану США. Він закликав іноземні парламенти підтримувати Україну та чинити тиск на Росію.
Наразі Штати відмовилися від жорсткого терміну підписання мирного плану до 27 листопада, надаючи гнучкіші терміни. Однак Дональд Трамп заявив, що Зеленському все одно доведеться схвалити план.
Також зазначалося, що українська та американська делегації погодили більшість пунктів мирного плану США, зокрема питання чисельності армії та обміну полоненими. Однак спірними залишаються питання про території та вступ України до НАТО, які планується обговорити на рівні президентів України та США.