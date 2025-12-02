Про це пише 24 Канал із посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Що відомо про затримання фігуранта корупційної справи в енергетиці?

Кравченко 2 грудня повідомив, що Киівська міська прокуратура спільно з ГУ СБ України в місті Києві та Київській області затримали фігуранта корупційної справи у галузі енергетики.

Джерела підтвердили виданню "РБК-Україна", що мова йде про Юрія Шейко, який був виконувачем обов'язків першого віцепрезидента "Енергоатома" та є колишнім першим заступником міністра енергетики України.