Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Что известно о задержании фигуранта коррупционного дела в энергетике?

Кравченко 2 декабря сообщил, что Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области задержали фигуранта коррупционного дела в области энергетики.

Источники подтвердили изданию "РБК-Украина", что речь идет о Юрии Шейко, который был исполняющим обязанности первого вице-президента "Энергоатома" и является бывшим первым заместителем министра энергетики Украины.