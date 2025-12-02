Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 каналу, что антикоррупционные органы Украины делают свое дело хорошо, но их расследования дают основание США подать это так, будто коррумпированное государство не хочет договариваться. Мол, в таком случае надо это делать без него.

Как коррупцию в Украине могут использовать на переговорах?

Игорь Чаленко заметил, что акцентировать на коррупции в Украине во время переговорного процесса деструктивно, ведь в США также сейчас немало внутренних проблем и скандалов, которые негативно влияют на имидж государства и поддержку администрации Трампа.

Я обратил внимание на сообщение Майкла Мак-Фола (бывший посол США в России – 24 Канал), который написал, что очень бы хотел, чтобы в США была такая же коррупционная вертикаль, как и в Украине. Поэтому очевидно, что это фактор давления на наше государство, но наши европейские партнеры подчеркивают действенность НАБУ и САП. Это является свидетельством необходимости дальнейшего реформирования Украины,

– подчеркнул он.

Несмотря на это, вероятность давления на главу украинской делегации Рустема Умерова, во время переговоров с США по завершению войны в Украине, велика. Все потому, что он является свидетелем в антикоррупционном деле в сфере энергетики.

По словам политолога, в совокупности это все создает определенные рычаги влияния на позицию официального Киева и европейских партнеров. США могут посылать сигнал Европе о якобы нецелесообразности поддерживать Украину, учитывая коррупцию внутри. Этому также подыгрывает Россия. Во время последних выступлений Владимира Путина часто упоминал о коррупции и ее негативных последствиях.

Это влияет на создание предпосылок, когда Украину пытаются вытеснить из переговоров, чтобы официальный Киев потерял субъектность. Однако субъектность нам сейчас как раз надо усиливать, потому что в США, вероятно, есть желание договориться с Россией за счет Украины,

– предположил Чаленко.

Однако, он подчеркнул, что этого допускать нельзя, ведь большинство американских избирателей стремятся, чтобы администрация Трампа и дальше давила на Кремль и поддерживала наше государство, несмотря на сложности с коррупцией.

