1 декабря президент Украины встретился с Эммануэлем Макроном в Париже. Во время совместной пресс-конференции французский лидер прокомментировал дело Миндича, передает 24 Канал.
Что сказал Макрон о деле Миндича?
По словам Макрона, Париж внимательно следит за ситуацией вокруг дела Миндича. Франция предоставляет Украине помощь, поэтому естественно, что она интересуется вопросами подотчетности.
В то же время он напомнил, что в Украине действуют независимые антикоррупционные органы. Именно благодаря их работе и становится известно о случаях коррупции.
Политик заявил, что Франция не имеет права "читать лекции" Киеву, ведь подобные скандалы случались и в ней самой.
Макрон заметил, что демократия должна гордиться тем, что может привлекать к ответственности всех должностных лиц, независимо от их статуса.
Он подчеркнул, что в России коррупционные вопросы якобы "никогда не возникают" только потому, что там нет независимых органов, которые могли бы их расследовать, и это, по его мнению, должно вызывать беспокойство.
По словам политика, борьба с коррупцией в Украине реально работает, а в России такого нет, потому что там фактически действует диктатура.
Что известно о деле Миндича?
- Тимуру Миндичу – бизнесмену и совладельцу "Квартал 95" – инкриминируют создание и руководство преступной организацией, отмывание средств, а также незаконное влияние на решения чиновников.
- По версии следствия, группа влиятельных лиц создала схему "откатов" на контрактах "Энергоатома".
- Незаконно полученные деньги отмывали через "бэк-офис" в Киеве.
- Часть средств якобы была передана высокопоставленным чиновникам (среди них – бывшие министры) за содействие в принятии нужных решений.
- 10 ноября 2025 года следователи провели обыски у Тимура Миндича, но за несколько часов до этого бизнесмен выехал из Украины через пункт пропуска во Львовской области.
- После выезда и отсутствия Миндича, суд заочно избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.
- Бизнесмена был объявлен в розыск.