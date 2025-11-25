Позже стало известно, что Миндич выехал из Украины по собственному паспорту, без каких-либо препятствий. Как оказалось, НАБУ не выставило специальные отметки в базе данных, что позволило бы задержать бизнесмена на границе. Почему так произошло, объяснил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, передает 24 Канал.

Смотрите также Не только в энергетике: НАБУ готовит новые подозрения для фигурантов коррупционных схем

Почему НАБУ не предотвратило выезд Миндича за границу?

По словам Кривоноса, если бы пограничникам сообщили о возможном выезде Миндича из страны, это могло бы вызвать утечку информации. Говорит, в НАБУ узнали о побеге фигуранта коррупционного дела уже после того, как он пересек границу.

Никто бы не ждал, пока мы бы ехали полтора часа до границы, его (Миндича – 24 Канал) все равно бы пропустили пограничники,

– сказал чиновник.

Председатель САП Александр Клименко рассказал, что было несколько утечек информации.

По его словам, открыты два уголовных производства и продолжается служебное расследование относительно возможной утечки информации через прокуроров САП.

Некоторые фигуранты за день до обысков заехали в Украину, а Миндич уехал. Перед тем, как сбежать, Миндич провел встречи, на которых он говорил, что в понедельник, то есть, день обыска, его не будет.

Теперь правоохранители должны установить, были ли фигуранты предупреждены об обысках. Для этого у них изъяли телефоны для дальнейшего анализа содержимого. По отдельным эпизодам утечка информации подтверждается, сейчас идет работа по установлению причастных лиц.

Обратите внимание! 21 ноября стало известно об увольнении заместителя руководителя САП Андрея Синюка, вероятно, из-за подозрений в сливе информации. Сам Синюк утверждает, что уволился по собственному желанию, чтобы избежать спекуляций во время служебного расследования.

Что известно о деле Миндича?