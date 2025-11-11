Совладелец "Квартала 95" сумел выехать за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставили индексы задержки на границе. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на источники, передает 24 Канал.
Смотрите также На записях НАБУ есть тогдашний министр энергетики: о ком речь
Как Миндич выехал из Украины?
Отмечается, что бизнесмен выехал из страны по собственному паспорту без каких-либо препятствий.
Собеседники издания объяснили, что если нужно задержать человека на границе, следственные органы – в этом случае НАБУ – должны выставить специальные отметки в базе данных. Например, индекс "В" означает, что пограничники должны проверить документы и дождаться прибытия следователей для возможного задержания. Однако в отношении Миндича таких отметок не было, поэтому он спокойно пересек границу.
К слову, побег Миндича в Госпогранслужбе тоже прокомментировали. Представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что он не имеет информации о выезде бизнесмена за границу. Также он добавил, что не имеет права разглашать данные о пересечении границы третьими лицами.
Что известно о деле Миндича?
- НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в сфере энергетики. Во главе преступной группировки стоял Тимур Миндич. Также в деле фигурирует бывший министр энергетики Герман Галущенко.
- Группа влиятельных людей – бизнесмен, бывшие чиновники энергетической отрасли и работники "Энергоатома" – создали систему "откатов".
- Суть схемы: предприятия, которые хотели сотрудничать с "Энергоатомом" заставляли отдавать 10 – 15% от стоимости контракта членам преступной группы.
- Если компания не платила "откат", ей могли заблокировать оплату за уже выполненные работы или лишить статуса поставщика.
- Все полученные миллионы проходили через специальный "бэк-офис" в центре Киева, который занимался отмыванием денег. Через него прошло около 100 миллионов долларов.
- НАБУ сообщает о задержании пятерых человек, подозрение получили еще семеро.