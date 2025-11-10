"Украинская правда" сообщает, что совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич выехал из страны всего лишь за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском. Говорят, что это произошло ночью 10 ноября, передает 24 Канал.

Что говорят в ГПСУ о выезде Миндича?

В комментарии 24 Каналу представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко ни опроверг, ни отрицал пересечение границы Тимуром Миндичем. Чиновник подчеркнул, что ГПСУ не имеет право разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.

В комментарии "РБК-Украина" он также добавил, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины Тимура Миндича 10 ноября.

Что известно о Тимуре Миндиче?