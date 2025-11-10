"Украинская правда" сообщает, что совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич выехал из страны всего лишь за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском. Говорят, что это произошло ночью 10 ноября, передает 24 Канал.
Что говорят в ГПСУ о выезде Миндича?
В комментарии 24 Каналу представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко ни опроверг, ни отрицал пересечение границы Тимуром Миндичем. Чиновник подчеркнул, что ГПСУ не имеет право разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.
В комментарии "РБК-Украина" он также добавил, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины Тимура Миндича 10 ноября.
Что известно о Тимуре Миндиче?
- Тимур Миндич – украинский бизнесмен и кинопродюсер. Имеет близкие бизнес-связи с олигархом Игорем Коломойским и с общиной "Квартала", а также президентом Зеленским. Его компании работают в медиа, продакшене, энергетике.
- В июле 2024 года стало известно, что НАБУ готовит подозрение Миндичу относительно хищения средств или злоупотреблений.
- По данным нардепа Ярослава Железняка, СБУ открыла дело об участии Миндича в алмазном бизнесе в России, где он якобы имел бизнес до конца 2024 года.
- Обыски 10 ноября провели также у эксминистра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме".
- В НАБУ и САП рассказали, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники преступной организации создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".
- Главным направлением деятельности преступной группы было систематическое получение взяток от контрагентов "Энергоатома" – от 10 до 15% суммы контрактов. Поставщиков заставляли платить "откат" во избежание блокирования платежей за свои товары или услуги или не потерять статус партнера компании. Эту схему называли "шлагбаумом".
- Организатор схемы привлек к ней бывшего заместителя председателя Фонда госимущества (позже советника министра энергетики) и экс-правохранителя, ставшего исполнительным директором по безопасности "Энергоатома". Используя свои связи в министерстве и компании, они контролировали кадровые назначения, закупки и финансовые потоки.
- Фактически стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов гривен руководили не официальные чиновники, а посторонние лица, исполнявшие роль "смотрящих".