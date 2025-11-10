"Українська правда" повідомляє, що співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч виїхав з країни усього лише за кілька годин до того, як до нього прийшли з обшуком. Кажуть, що це сталося вночі 10 листопада, передає 24 Канал.

Що кажуть у ДПСУ про виїзд Міндіча?

У коментарі 24 Каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко ані спростував, ані заперечив перетин кордону Тимуром Міндічем. Посадовець підкреслив, що ДПСУ не має право розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами.

У коментарі "РБК-Україна" він також додав, що не має доступу до інформації про виїзд з України Тимура Міндіча 10 листопада.

Що відомо про Тимура Міндіча?