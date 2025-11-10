"Українська правда" повідомляє, що співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч виїхав з країни усього лише за кілька годин до того, як до нього прийшли з обшуком. Кажуть, що це сталося вночі 10 листопада, передає 24 Канал.
Дивіться також Журналісти оприлюднили другу частину розслідування про святкування ювілею Єрмака
Що кажуть у ДПСУ про виїзд Міндіча?
У коментарі 24 Каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко ані спростував, ані заперечив перетин кордону Тимуром Міндічем. Посадовець підкреслив, що ДПСУ не має право розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами.
У коментарі "РБК-Україна" він також додав, що не має доступу до інформації про виїзд з України Тимура Міндіча 10 листопада.
Що відомо про Тимура Міндіча?
- Тимур Міндіч – український бізнесмен і кінопродюсер. Має близькі бізнес-зв'язки з олігархом Ігор Коломойський і з громадою "Кварталу", а також президентом Зеленським. Його компанії працюють у медіа, продакшені, енергетиці.
- У липні 2024 року стало відомо, що НАБУ готує підозру Міндічу стосовно розкрадання коштів чи зловживань.
- За даними нардепа Ярослава Железняка, СБУ відкрила справу щодо участі Міндіча в алмазному бізнесі в Росії, де він нібито мав бізнес до кінця 2024 року.
- Обшуки 10 листопада провели також у ексміністра енергетики Германа Галущенка та в "Енергоатомі".
- У НАБУ та САП розповіли, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетику. Учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
- Головним напрямком діяльності злочинної групи було систематичне отримання хабарів від контрагентів "Енергоатому" – від 10% до 15% суми контрактів. Постачальників змушували платити "відкат", щоб уникнути блокування платежів за свої товари чи послуги або не втратити статус партнера компанії. Цю схему називали "шлагбаумом".
- Організатор схеми залучив до неї колишнього заступника голови Фонду держмайна (пізніше радника міністра енергетики) та екс-правоохоронця, який став виконавчим директором із безпеки "Енергоатому". Використовуючи свої зв'язки у міністерстві та компанії, вони контролювали кадрові призначення, закупівлі та фінансові потоки.
- Фактично стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 мільярдів гривень керували не офіційні посадовці, а сторонні особи, які виконували роль "смотрящих".