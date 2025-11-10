Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Що відомо про обшуки у Галущенка?

У Національному антикорупційному бюро повідомили про обшуки у Галущенка 10 листопада. Також їх здійснювали у компанії Енергоатом.

Ярослав Железняк неодноразово звинувачував ексміністра енергетики та Енергоатом у корупції. З 2021 року Галущенко обіймав посаду міністра енергетики України, а в липні 2025 року його призначили міністром юстиції, а Міненерго очолила Світлана Гринчук.

24 Канал звернувся по коментар до НАБУ. За наявності нової інформації матеріал буде оновлено.

Що пишуть про обшуки у Міндіча?