Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Що відомо про обшуки у Галущенка?
У Національному антикорупційному бюро повідомили про обшуки у Галущенка 10 листопада. Також їх здійснювали у компанії Енергоатом.
Ярослав Железняк неодноразово звинувачував ексміністра енергетики та Енергоатом у корупції. З 2021 року Галущенко обіймав посаду міністра енергетики України, а в липні 2025 року його призначили міністром юстиції, а Міненерго очолила Світлана Гринчук.
24 Канал звернувся по коментар до НАБУ. За наявності нової інформації матеріал буде оновлено.
Що пишуть про обшуки у Міндіча?
Крім того, також уранці 10 листопада стало відомо, що детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95".
Бізнесмен може стати фігурантом розслідування американського ФБР щодо відмивання коштів. До відмивання грошей можуть бути причетні кілька осіб і компаній, зокрема офшорна структура з Британських Віргінських островів та фігурант, відомий під прізвиськом Sugarman. Схоже прізвище має бізнесмен Михайло Цукерман.
Нагадаємо, що ще у липні "Українська правда" писала про те, що НАБУ і САП готують Міндічу підозру.