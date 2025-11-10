Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Смотрите также Ночной обыск у сотрудников НАБУ: детективы говорят, что против них применили силу

Что известно об обысках у Галущенко?

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили об обысках у Галущенко 10 ноября. Также их осуществляли в компании Энергоатом.

Ярослав Железняк неоднократно обвинял экс-министра энергетики и Энергоатом в коррупции. С 2021 года Галущенко занимал должность министра энергетики Украины, а в июле 2025 года его назначили министром юстиции, а Минэнерго возглавила Светлана Гринчук.

24 Канал обратился за комментарием в НАБУ. При наличии новой информации материал будет обновлен.

Что пишут об обысках у Миндича?