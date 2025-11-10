Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Что известно об обысках у Галущенко?
В Национальном антикоррупционном бюро сообщили об обысках у Галущенко 10 ноября. Также их осуществляли в компании Энергоатом.
Ярослав Железняк неоднократно обвинял экс-министра энергетики и Энергоатом в коррупции. С 2021 года Галущенко занимал должность министра энергетики Украины, а в июле 2025 года его назначили министром юстиции, а Минэнерго возглавила Светлана Гринчук.
24 Канал обратился за комментарием в НАБУ. При наличии новой информации материал будет обновлен.
Что пишут об обысках у Миндича?
Кроме того, также утром 10 ноября стало известно, что детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95".
Бизнесмен может стать фигурантом расследования американского ФБР по отмыванию средств. К отмыванию денег могут быть причастны несколько лиц и компаний, в частности оффшорная структура с Британских Виргинских островов и фигурант, известный под прозвищем Sugarman. Похожую фамилию имеет бизнесмен Михаил Цукерман.
Напомним, что еще в июле "Украинская правда" писала о том, что НАБУ и САП готовят Миндичу подозрение.