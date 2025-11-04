В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что 4 ноября, около 03:00, прокуроры Офиса генерального прокурора провели обыски у сотрудника НАБУ, применив силу, пишет 24 Канал.
Что известно об обысках ОГП?
По информации НАБУ, во время обыска к одному из детективов применили физическую силу. Следственные действия происходили без судебного решения и без предупреждения детектива, вероятно они связаны с его служебными обязанностями.
Известно, что этот сотрудник НАБУ был привлечен к расследованию нескольких коррупционных дел и, как говорят в Бюро, всегда действовал в рамках закона. По имеющейся информации, накануне за сотрудником велось негласное наблюдение.
Сейчас выясняют детали происшествия и кто к нему причастен.
Справочно! Редакция 24 Канала пыталась получить комментарий пресс-службы ОГП, однако там попросили дождаться официального сообщения.
О каких подобных случаях задержания сотрудников антикоррупционных органов нам известно?
Ранее правоохранители задерживали руководителя детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в незаконных связях с Россией и посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан. Следствие также выявило его контакты с нардепом-беглецом Федором Христенко, который якобы имел влияние на деятельность НАБУ.
НАБУ и САП разоблачили прокурора ОГП и адвокатов, которые подстрекали к передаче взятки в размере 3,5 миллиона долларов. Чиновники выступали посредниками при передаче средств сотрудникам САП и ВАКС для закрытия дела.
НАБУ сообщает, что СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов Бюро, которые сейчас работают в Укрзализныце, из-за их предыдущего участия в расследованиях, в частности по СБУ. В самом ведомстве уверяют, что следственные действия законны и касаются только должностных лиц Укрзализныци и частных предпринимателей, и не связаны с давлением на независимость антикоррупционных органов.