В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что 4 ноября, около 03:00, прокуроры Офиса генерального прокурора провели обыски у сотрудника НАБУ, применив силу, пишет 24 Канал.

Что известно об обысках ОГП?

По информации НАБУ, во время обыска к одному из детективов применили физическую силу. Следственные действия происходили без судебного решения и без предупреждения детектива, вероятно они связаны с его служебными обязанностями.

Известно, что этот сотрудник НАБУ был привлечен к расследованию нескольких коррупционных дел и, как говорят в Бюро, всегда действовал в рамках закона. По имеющейся информации, накануне за сотрудником велось негласное наблюдение.

Сейчас выясняют детали происшествия и кто к нему причастен.

Редакция 24 Канала пыталась получить комментарий пресс-службы ОГП, однако там попросили дождаться официального сообщения.

