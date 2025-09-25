Ранее эти детективы расследовали дела, связанные с СБУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.
НАБУ заявили о возможном усилении давления на антикоррупционные органы со стороны СБУ
В НАБУ сообщили, что сегодня, 25 сентября, СБУ проводит следственные действия в отношении бывших детективов НАБУ, которые сейчас работают в Укрзализныце.
Вероятно они связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, что разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ,
– отметили в НАБУ.
В Бюро опасаются, что это может быть "усилением системного давления на независимость антикоррупционных институтов".
Последние новости о деятельности НАБУ
НАБУ объявило в розыск Юрия Иванющенко по подозрению в легализации 18 гектаров государственной земли на более 160 миллионов гривен. Ранее он был нардепом "Партии Регионов".
В 2026 году расходы на НАБУ вырастут до 2,54 миллиарда гривен, что на 370 миллионов больше, чем в 2025 году.
Руководителю межрегионального управления детективов НАБУ Руслану Магамедрасулову сообщено новое подозрение в содействии налоговым махинациям. Магамедрасулов подозревается в злоупотреблении влиянием для исключения компаний из "рисковых" в обмен на взятку в 900 тысяч гривен.