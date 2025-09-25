Раніше ці детективи розслідували справи, пов'язані з СБУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

Дивіться також Cправа детектива НАБУ Магамедрасулова: суд відмовив у допиті свідка

НАБУ заявили про можливе посилення тиску на антикорупційні органи з боку СБУ

У НАБУ повідомили, що сьогодні, 25 вересня, СБУ проводить слідчі дії щодо колишніх детективів НАБУ, які зараз працюють в Укрзалізниці.

Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ,

– зазначили у НАБУ.

У Бюро побоюються, що це може бути "посиленням системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій".

Останні новини про діяльність НАБУ