Раніше ці детективи розслідували справи, пов'язані з СБУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.
НАБУ заявили про можливе посилення тиску на антикорупційні органи з боку СБУ
У НАБУ повідомили, що сьогодні, 25 вересня, СБУ проводить слідчі дії щодо колишніх детективів НАБУ, які зараз працюють в Укрзалізниці.
Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ,
– зазначили у НАБУ.
У Бюро побоюються, що це може бути "посиленням системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій".
НАБУ оголосило в розшук Юрія Іванющенка за підозрою у легалізації 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень. Раніше він був нардепом "Партії Регіонів".
У 2026 році витрати на НАБУ зростуть до 2,54 мільярда гривень, що на 370 мільйонів більше, ніж у 2025 році.
Керівнику міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслану Магамедрасулову повідомлено нову підозру у сприянні податковим махінаціям. Магамедрасулов підозрюється у зловживанні впливом для виключення компаній з "ризикових" в обмін на хабар у 900 тисяч гривень.