Чому відмовили у допиті свідка у справі детектива НАБУ?

Захист детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова просив суд допитати Юсуфа Мамешева як свідка у справі про продаж технічної коноплі. Про продаж свідчать оприлюднені СБУ записи.

Як пише ЦПК, прокурор заперечував проти цього допиту, зазначивши, що Мамешев не має офіційного статусу свідка та раніше не був допитаний. Таким чином суддя відхилив клопотання захисту.

Напередодні Мамешев у коментарі "Українській правді" повідомляв, що отримав погрози від невідомих. Тоді ж він підтвердив, що під час розмови з Магамедрасуловим обговорювався продаж технічної коноплі до Узбекистану, а не Дагестану.

Що відомо про справу Магамедрасулова?