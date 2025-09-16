Правоохоронці не називають імені підозрюваного, однак за повідомленнями ЗМІ, йдеться про Руслана Магамедрасулова. Про деталі справи повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України та Офіс генпрокурора.

У чому ще підозрюють Магамедрасулова?

Слідчі оголосили нову підозру одному з керівників НАБУ, який уже перебуває під вартою за пособництво Росії. Цього разу йдеться про його причетність до податкових махінацій на користь українських конвертаційних центрів.

За даними слідства, навесні 2025 року Магамедрасулов отримав пропозицію вплинути на рішення Державної податкової служби. Йшлося про виключення близько десяти компаній із переліку "ризикових". Це дало б можливість провести фінансові операції майже на 30 мільйонів гривень.

Відповідно до матеріалів справи, в обмін на цю "послугу" контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 900 тисяч гривень,

– додали в СБУ.

Докази у проведенні махінацій / Фото СБУ

Розслідування встановило, що детектив НАБУ використав свої зв'язки. Підозрюваний звертався по допомогу до колишнього високопосадовця податкової та одного з ексколег у правоохоронних органах.

Магамедрасулова підозрюють у зловживанні впливом. Досудове розслідування триває.

Що відомо про справу Магамедрасулова?